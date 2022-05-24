Госдума приняла в I чтении проект об ответе на дискриминацию российских СМИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о зеркальных ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом.

«Депутаты поддержали принятие в первом чтении поправок, которые позволят российским компетентным органам оперативно отреагировать и дать зеркальный ответ на недружественные действия в отношении наших СМИ за рубежом», — говорится на сайте Госдумы.

В соответствии с проектом законопроекта, генеральный прокурор РФ и его заместители наделяются полномочиями по «запрету на территории РФ деятельности иностранного СМИ при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, распространяемых за рубежом».

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Кроме того, работа зарубежных СМИ на территории России может быть остановлена и в случае распространения ими информации, направленной на дискредитацию Вооруженных сил РФ или связанной с введением иностранными государствами политических и экономических санкций против России.

Также законопроект предусматривает возможность лишения зарубежного журналиста (корреспондента) аккредитации «в случае установления факта проявления недружественных действий, введения ограничений к распространению российских СМИ, осуществляющих деятельность в иностранном государстве».

О том, что комиссия Госдумы разработала этот законопроект, стало известно 5 апреля. Как заявил тогда глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, российские СМИ массово подвергаются блокировке и дискриминации за рубежом. Это делается как на уровне отдельных провайдеров и владельцев соцсетей, так и на уровне госорганов, отметил он. Так, по его словам, этот законопроект позволит «оперативно отреагировать и дать зеркальный ответ».

Так, например, 18 марта британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание телеканала Russia Today.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории объединения. Отмечалось, что это решение останется в силе до тех пор, «пока не завершится российская спецоперация». Также в странах Евросоюза заблокировали Telegram-каналы Sputnik и Russia Today.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение ЕC, заявила, что Запад объявил поход на российские СМИ. Она отметила, что в качестве предлога для уничтожения российского вещания в зарубежных странах, не утруждая себя аргументами, объявили российские СМИ якобы разносчиками пропаганды и угрозой своей безопасности. По ее мнению, скорость принятия таких мер, попирающих все базовые принципы свободы слова, указывает на то, что этот сценарий готовился заранее.