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В ГД разработали проект закона о зеркальном ответе на запрет СМИ РФ за рубежом

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Комиссия Государственной думы разработала проект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ. Об этом 5 апреля заявил глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

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«Наша инициатива позволит российским компетентным органам оперативно отреагировать и дать зеркальный ответ на недружественные действия в отношении наших СМИ за рубежом», — написал он в Telegram-канале комиссии.

По словам Пискарева, российские СМИ массово подвергаются блокировке и дискриминации за рубежом. Это делается как на уровне отдельных провайдеров и владельцев соцсетей, так и на уровне госорганов.

Так, в марте Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и агентства Sputnik, напомнил парламентарий.

«К примеру, в странах Прибалтики развернули кампанию по запугиванию и преследованию журналистов российских СМИ, а в Германии провели целую спецоперацию, чтобы не допустить вещание телеканала RT на немецком языке, хотя все требования законодательства были соблюдены», — добавил депутат.

Как он отметил, разработанная комиссией поправка дает право Генпрокурору или его заместителям в случае выявления недружественных действий иностранного государства оперативно принять решение о запрете или ограничении деятельности на территории России СМИ этой страны.

«Речь идет о запрете на распространение в России любых информационных материалов этого СМИ, в том числе посредством интернета, прекращении аккредитации корреспондентов и закрытии его представительств в нашей стране», — резюмировал глава комиссии Госдумы.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества. Отмечалось, что это решение останется в силе до тех пор, «пока не завершится российская операция на Украине, а также до тех пор, пока РФ и связанные с ней СМИ не прекратят распространять пропаганду против ЕС или его членов». 4 марта стало известно о блокировке Telegram-каналов Sputnik и Russia Today в странах Евросоюза.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание телеканала Russia Today. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отзыв лицензии на вещание у RT является грубым нарушением свободы слова и служит продолжением антироссийского безумия, которое происходит в западных странах. Он выразил уверенность, что, несмотря на ограничения, RT продолжит «нести свой голос и точку зрения для тех, кто ее хочет услышать».

Под ограничения ЕС попали Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today Francе, Russia Today Spanish, а также агентство Sputnik.

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