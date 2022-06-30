Карта спецоперации на Украине 30 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 30 июня можно в материале «Известий».

Как заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, в качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Такое решение, по его словам, не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря.

Ранее в этот день посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы России и Луганской Народной Республики установили контроль над нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) Лисичанска. Он подчеркнул, что все значимые пути в Лисичанск и из него находятся под контролем. Перекрыта в том числе трасса трасса Лисичанск – Артемовск.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».