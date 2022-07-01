Карта спецоперации на Украине 1 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 июля можно в материале «Известий».

Как заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, ВС РФ продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса,

3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3948 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в этот день в МВД ЛНР сообщили о взятии под контроль поселков Спорное, Золотаревка и Белая Гора в Донбассе.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».