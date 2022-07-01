Реклама
Прямой эфир
Мир
В Европе фиксируют новую волну заболеваемости COVID-19
Мир
Киев попросил Анкару задержать «перевозящий зерно под флагом РФ» сухогруз
Мир
ВСУ выпустили по ДНР 50 ракет из РСЗО «Град»
Мир
В ЛНР взяли под контроль северные окраины Лисичанска
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил об атаке ВСУ на поселок Теткино
Мир
В МИД РФ заявили о начатой НАТО новой гонке вооружений
Экономика
В Австрии ждут крупнейшую за почти полвека инфляцию
Мир
США со второй попытки разрешили разгрузиться танкеру из России
Общество
Минздрав продолжит оформлять сертификаты о вакцинации против COVID-19
Экономика
РФ перевела в рубли расчет экспортных пошлин на зерно и масло
Мир
ЕС предложит Украине €1 млрд для удовлетворения неотложных потребностей
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 1 июля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 июля можно в материале «Известий».

Как заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, ВС РФ продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса,
3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3948 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в этот день в МВД ЛНР сообщили о взятии под контроль поселков Спорное, Золотаревка и Белая Гора в Донбассе.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022