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В Совфеде рекомендовали унифицировать тарифы УК на содержание домов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России могут разработать методику по формированию стоимости работ и услуг управляющих компаний (УК) по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов. Рекомендация об этом Минстрою и Минэку содержится в проекте решения по итогам совещания Совета по вопросам стройки и ЖКХ при Совете Федерации РФ. Для этого необходимо будет внести изменения в нормативно-правовые акты. С копией документа ознакомились «Известия».

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Также в числе рекомендаций: запрет на предпринимательскую деятельность по управлению домами главам обанкротившихся УК, предоставление жилищным организациям льготных кредитов на покупку инновационного оборудования и специальной коммунальной техники, открытие в учебных заведениях профильных направлений подготовки кадров для УК, и другие меры. «Известия» направили запросы в Минстрой и Минэк.

«Вопрос разработки методики по формированию цен на содержание домов актуален. До 80% государственно-жилищных инспекций (ГЖИ) в России выступают за такую меру. Цены должны устанавливаться исходя из реальной стоимости строительных материалов, оборудования, рабочей силы и так далее», — сказала «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

На практике УК зачастую выносят на общее собрание те цены, которые используют муниципалитеты, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Местные власти устанавливают расценки для УК, которые работают с домами, оставшимися без управления. Как правило, это ветхие объекты, пояснил он.

«Для ветхих домов устанавливают убыточные ставки, исходя из социальных соображений. Если планируется довести тарифы до экономически обоснованных, то они могут стать выше на 10-20%, и эти расходы нельзя перекладывать на плечи граждан», — полагает Павел Склянчук.

В то же время мера позволит бороться и с завышенными ценами на такие услуги — недовольные собственники просто поменяют УК, добавил эсперт.

Подробнее читайте в материале «Известий»

«Возьмите эталон: в РФ хотят унифицировать тарифы УК на содержание домов»

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