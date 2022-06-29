Врач предупредила об угрожающих жизни последствиях укуса осы

Лаборатория «Гемотест» обнаружила аллергию на осиный яд в каждом четвертом анализе пациентов. Об опасных последствиях укуса насекомого и о том, как себя обезопасить, «Известиям» рассказала врач-эксперт лаборатории, врач общей практики Елена Горина.

По данным «Гемотеста», положительный результат на аллергическую реакцию на яд осы показали 28% тестов, которые сдали пациенты компании.



«Боль в момент укуса — не главное, чего стоит бояться. Когда яд или слюна насекомых попадают в организм человека, возможна аллергическая реакция на эти вещества. Редко, но всё же случается анафилактический шок: в течение первых двадцати минут после укуса появляется покалывание и зуд во всем теле, жар, слабость, одышка, нарушения ритма сердца, падение давления, потеря сознания. При укусе в область языка возможен отек гортани, способный привести к удушью и летальному исходу. К сожалению, каждый год регистрируются смертельные случаи после укусов насекомых», — подчеркнула эксперт.

Она рассказала о простых мерах предосторожности, которые помогут избежать атаки насекомых. Так, если оса или пчела оказались рядом, не стоит делать резких движений: насекомые могут воспринять это как акт агрессии и атаковать в ответ. Выходя на природу, не рекомендуется использовать дезодоранты и духи со сладкими и цветочными ароматами. Наконец, самый очевидный совет — не приближаться к пасекам без специальной одежды.



«Собираясь на природу, не пренебрегайте аптечкой для оказания первой помощи при укусе насекомого. После извлечения жала осы или пчелы ранку необходимо продезинфицировать йодом или перекисью, а затем нанести мазь, которая снимает зуд и отек. При сильной реакции организма есть лишь несколько минут, чтобы помочь себе, приняв лекарство от аллергии», — предостерегла Горина.

Специалист также обратила внимание на важность заранее провериться на наличие аллергии — на яд обыкновенной осы. Такие исследования помогут подготовиться к встрече с насекомыми: при подтверждении аллергии врач подберет наиболее оптимальный антигистаминный препарат. Также анализ необходим для контроля эффективности специфической иммунотерапии — это лечение аллергии за счет введения в организм аллергена, добавила врач.

19 июня врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева рассказала, что предпочтительными «жертвами» комаров становятся люди с тонкой кожей. По ее словам, комары видят инфракрасное излучение и летят на тепло сосудов. При этом реакция на укус зависит от склонности человека к аллергии. Для снятия отека эксперт посоветовала приложить холод, смазать место укуса средством против зуда и выпить таблетки от аллергии.