Опубликованы эксклюзивные кадры работы «Солнцепека» по батарее американских гаубиц

В распоряжении «Известий» появились эксклюзивные кадры работы тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек».

На видео запечатлены удары из «Солнцепека» по батарее американских гаубиц М777 в окрестностях Лисичанска.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Отмечалось, что в ходе наступательных действий в районе НПЗ большие потери нанесены 10-й горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 июня в Минобороны РФ отметили, что укрыться от залпа «Солнцепека» нельзя даже в блиндажах и окопах: после попадания двухсоткилограммового снаряда в цель термобарическая смесь рассеивается в воздухе и взрывается под колоссальным давлением, создавая температуру в 3 тыс. градусов.

«Солнцепек» является модификацией советской ТОС-1 «Буратино». Система предназначена для поддержки пехоты и бронетанковых соединений, зачистки бункеров и траншей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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