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Минобороны показало боевую работу огнеметных систем «Солнцепек»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны РФ 24 июня опубликовало видео, на котором показана боевая работа тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

«Солнцепек» применяется для уничтожения укрепленных опорных пунктов и позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также националистических батальонов, ведущих сопротивление при освобождении населенных пунктов.

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Поражение противника достигается путем комплексного воздействия осколками, высокими температурами и повышенным давлением, пояснили в ведомстве. Контроль и корректировка поражаемых целей проводится с помощью беспилотников.

В Минобороны РФ отметили, что укрыться от залпа «Солнцепека» нельзя даже в блиндажах и окопах: после попадания двухсоткилограммового снаряда в цель термобарическая смесь рассеивается в воздухе и взрывается под колоссальным давлением, создавая температуру в 3 тыс/ градусов. В таком пекле плавится даже стальная броня.

«Мы работаем на очень специфичной машине «Солнцепек». В связи с ее спецификой мы работаем на очень ближних дистанциях. Можно сказать — на переднем крае. То есть мы можем вплоть до 500 м уже работать. В связи с этим и наличием очень большого количества целей при каждой работе мы должны также быстро сменить эту позицию. В связи с нашим большим опытом, который нарабатывался годами, мы это делаем за считаные минуты», — рассказал замкомандира взвода Роман.

Работа на небольшом удалении от противника требует от экипажа максимальной собранности и слаженности действий: любое промедление может слишком дорого стоить, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

«Попадали неоднократно под минометный обстрел, обстрел артиллерии. На машине очень много следов от осколков. Попадание от РПГ (ручного противотанкового гранатомета. — Ред.) имеется: прямо в пакет попали из РПГ. Но тем не менее экипаж выжил, все остались живы, целы и технику сберегли, готовы выполнять задачи», — сообщил начальник расчета ТОС-1А «Солнцепек» Алексей.

Ночью экипажам боевых машин приходится работать едва ли не чаще, чем днем, поскольку это безопаснее и создает эффект неожиданности для противника.

Ранее, 22 июня, оборонное ведомство России показало, как в ходе проведения операции по защите Донбасса работает зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2». Солдаты уничтожили беспилотник, который двигался в направлении позиций российских войск.

Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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