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Австралия планирует утвердить планы создания флота атомных подлодок в марте

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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Olaf Schubert
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Минобороны Австралии планирует в марте 2023 года объявить о деталях создания атомных подводных лодок в рамках партнерства AUKUS. Об этом 29 июня сообщил глава ведомства Ричард Марлз.

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«В течение девяти месяцев лейбористы также определят, нужен ли «временный» подводный флот с обычными двигателями», — отмечает радиостанция ABC.

При этом накануне министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг на пресс-конференции в Малайзии рассказала журналистам, что Австралия не входит в число ядерных держав и не планирует ей стать.

«Но мы по-прежнему четко понимаем, что мы не стремимся и никогда не будем стремиться к тому, чтобы иметь на наших подводных лодках какой-либо ядерный потенциал. Мы говорим о ядерной силовой установке, а не о ядерном оружии», — приводятся ее слова на официальном сайте министра.

Австралия, Великобритания и США подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности (AUKUS) 15 сентября 2021 года. Издание Politico отмечало, что на встрече лидеров государств указывалось, что все три страны будут работать над передачей Австралии технологий, в частности, необходимого расщепляющегося материала для работы атомных подводных лодок. На следующий день правительство Австралии сообщило, что флот страны получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках партнерства. Они будут построены на верфях Аделаиды. Предполагалось, что их создание обойдется более чем в $65,9 млрд.

13 апреля этого года сообщалось, что Япония на неофициальном уровне получила предложения присоединиться к оборонному альянсу AUKUS.

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