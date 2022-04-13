Японию неофициально пригласили в AUKUS

Правительство Японии — пока только на неофициальном уровне — получает предложения присоединиться к оборонному альянсу AUKUS. Организацию создали осенью прошлого года, сообщает телеканал «Известия». Сейчас в трехстороннее партнерство входят Австралия, Великобритания и США. Страны заинтересованы в подключении потенциала Токио к новейшим военным разработкам.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.