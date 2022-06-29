ЦБ РФ готов существенно увеличить лимит переводов за рубеж для физлиц

Лимит на переводы денежных средств за рубеж могут пересмотреть в сторону его существенного увеличения. Такую меру анонсировала 29 июня глава Банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина.

Сейчас данный лимит ограничен суммой в $150 тыс. в месяц.

«Для граждан перевод денег — готовы эту сумму значительно увеличить», — отметила Набиуллина, выступая на създе РСПП, в ответ на заявление главы Минфина Антона Силуанова, который сообщил об очередном послаблении режима валютных ограничений.

По словам Набиуллиной, в ЦБ рассматривался даже вариант отмены ограничений, однако для этого требуется коррекция законодательства, отметила она. Новую сумму лимита глава регулятора пока не назвала.

До этого Банк России с 8 июня повысил месячный лимит переводов россиянами и физлицами из дружественных стран на свои зарубежные счета с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц. Также ЦБ повысил месячный лимит переводов через компании, которые оказывают услуги по переводу денег без открытия счета, для резидентов и нерезидентов из дружественных стран до $10 тыс. с $5 тыс.

ЦБ ввел ограничение для валютных переводов российских резидентов-физлиц в пользу членов их семей с 5 марта. Переводить деньги за рубеж разрешалось в сумме не более $5 тыс. в месяц. В свою очередь, нерезидентам из 43 стран, которые ввели против России санкции, до этого делать валютные переводы за рубеж запретили совсем. Для граждан других иностранных государств потолок составил те же $5 тыс. в месяц.

1 апреля ЦБ смягчил порог ограничения на сумму для переводов средств за рубеж для физических лиц. Перечислять можно стало не более $10 тыс. 16 мая ЦБ снова повысил этот лимит, до $50 тыс.