ЦБ повысил порог на переводы россиянами денег за рубеж до $50 тыс.

Банк России (ЦБ) повысил лимит по переводу в месяц россиянами со счета в российском банке себе или физическому лицу за рубежом до $50 тыс. с $10 тыс. Об этом регулятор сообщил 16 мая.

«В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял $10 тыс.», — сказано в сообщении.

Помимо этого, нерезиденты из недружественных стран, работающие в РФ по трудовым договорам, получат возможность переводить с российских счетов за рубеж сумму в размере зарплаты либо платы за выполнение работ или услуг.

ЦБ ввел ограничение для валютных переводов российских резидентов-физлиц в пользу членов их семей с 5 марта. Переводить деньги за рубеж разрешалось в сумме не более $5 тыс. в месяц. В свою очередь, нерезидентам из 43 стран, которые ввели против России санкции до этого делать валютные переводы за рубеж запретили совсем. Для граждан других иностранных государств потолок составил те же $5 тыс. в месяц.

1 апреля Банк России смягчил порог ограничения на сумму для переводов средств за рубеж для физических лиц. Тогда перечислять можно стало не более $10 тыс.