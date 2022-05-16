Прямой эфир

ЦБ повысил порог на переводы россиянами денег за рубеж до $50 тыс.

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России (ЦБ) повысил лимит по переводу в месяц россиянами со счета в российском банке себе или физическому лицу за рубежом до $50 тыс. с $10 тыс. Об этом регулятор сообщил 16 мая.

«В ближайшее время у нас не будет другого инвестора, кроме внутреннего»
Глава ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев — о необходимости льгот для торговцев на бирже и перспективах страховки вложений граждан в акции

«В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял $10 тыс.», — сказано в сообщении.

Помимо этого, нерезиденты из недружественных стран, работающие в РФ по трудовым договорам, получат возможность переводить с российских счетов за рубеж сумму в размере зарплаты либо платы за выполнение работ или услуг.

ЦБ ввел ограничение для валютных переводов российских резидентов-физлиц в пользу членов их семей с 5 марта. Переводить деньги за рубеж разрешалось в сумме не более $5 тыс. в месяц. В свою очередь, нерезидентам из 43 стран, которые ввели против России санкции до этого делать валютные переводы за рубеж запретили совсем. Для граждан других иностранных государств потолок составил те же $5 тыс. в месяц.

1 апреля Банк России смягчил порог ограничения на сумму для переводов средств за рубеж для физических лиц. Тогда перечислять можно стало не более $10 тыс.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022