ЦБ повысил порог на переводы россиянами денег за рубеж до $150 тыс.

Банк России (ЦБ) с 8 июня повышает месячный лимит переводов россиянами и физлицами из дружественных стран на свои зарубежные счета с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц. Об этом регулятор сообщил 7 июня.

Также ЦБ повысил месячный лимит переводов через компании, которые оказывают услуги по переводу денег без открытия счета, для резидентов и нерезидентов из дружественных стран до $10 тыс. с $5 тыс.

Уточняется, что для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. Кроме того, остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции. Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.

В ЦБ отметили, что суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.

ЦБ ввел ограничение для валютных переводов российских резидентов-физлиц в пользу членов их семей с 5 марта. Переводить деньги за рубеж разрешалось в сумме не более $5 тыс. в месяц. В свою очередь, нерезидентам из 43 стран, которые ввели против России санкции, до этого делать валютные переводы за рубеж запретили совсем. Для граждан других иностранных государств потолок составил те же $5 тыс. в месяц.

1 апреля ЦБ смягчил порог ограничения на сумму для переводов средств за рубеж для физических лиц. Перечислять можно стало не более $10 тыс. 16 мая ЦБ снова повысил этот лимит, до $50 тыс.