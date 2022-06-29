Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар в ангарах на Каширском шоссе в Москве потушен
Мир
Захарова обвинила режим Зеленского в усилении дезинформации против РФ
Экономика
Более 70 иностранных банков присоединились к российскому аналогу SWIFT
Политика
В Госдуме назвали подлыми действия Осло с грузами для россиян на Шпицбергене
Экономика
В ЦБ предостерегли от введения управляемого курса рубля
Мир
Путин прилетел в Ашхабад на шестой Каспийский саммит
Авто
В России намерены увеличить размер штрафа за непристегнутый ремень
Авто
В МВД высказались за принятие ГОСТа для электросамокатов
Общество
Около 300 т клубники собрали в Подмосковье
Экономика
Минфин РФ допустил проведение валютных интервенций за счет бюджетных средств
Мир
Байден пообещал нарастить военное присутствие США в Европе
Сюжет:

Великобритания ввела новые санкции против России

0
Фото: Global Look Press/Fotostand/Dostmann
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания расширила 29 июня санкционный список по России.

«Пока РФ считают противником, о каком сотрудничестве может идти речь»
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов — о взаимоотношениях с Брюсселем, новом пакете санкций и потенциальном вступлении Украины в Евросоюз

В «черный список» включили российского предпринимателя Владимира Потанина, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и его супруги Анны, председателя Совета директоров АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» Руслана Байсарова.

Неделю назад, 23 июня, Великобритания ввела еще новые санкции против РФ: запрет на экспорт и поставку относящихся к химическому и биологическому оружию товаров и технологий, а также банкнот фунтов стерлингов. Рестрикции также включают дополнительные меры против товаров и технологий, касающиеся нефтепереработки. Еще они предусматривают запрет на импорт товаров, проносящих доход РФ, а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы и брокерские услуги.

Помимо этого, Великобритания запретила экспорт в Россию авиатоплива и топливных добавок. Также она расширила пакет санкций в сфере товаров и технологий, связанных с морскими перевозками.

21 июня глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство будет вводить новые санкции в отношении России до тех пор, пока с Украины не будут выведены все российские войска. Она также подчеркнула, что Великобритания продолжит поставлять Украине оружие.

16 июня Великобритания внесла в санкционный список предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главу совета директоров Группы «Волга-Днепр» Алексея Исайкина.

Новость дополняется.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022