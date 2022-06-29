Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания расширила 29 июня санкционный список по России.

В «черный список» включили российского предпринимателя Владимира Потанина, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и его супруги Анны, председателя Совета директоров АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» Руслана Байсарова.

Неделю назад, 23 июня, Великобритания ввела еще новые санкции против РФ: запрет на экспорт и поставку относящихся к химическому и биологическому оружию товаров и технологий, а также банкнот фунтов стерлингов. Рестрикции также включают дополнительные меры против товаров и технологий, касающиеся нефтепереработки. Еще они предусматривают запрет на импорт товаров, проносящих доход РФ, а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы и брокерские услуги.

Помимо этого, Великобритания запретила экспорт в Россию авиатоплива и топливных добавок. Также она расширила пакет санкций в сфере товаров и технологий, связанных с морскими перевозками.

21 июня глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство будет вводить новые санкции в отношении России до тех пор, пока с Украины не будут выведены все российские войска. Она также подчеркнула, что Великобритания продолжит поставлять Украине оружие.

16 июня Великобритания внесла в санкционный список предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главу совета директоров Группы «Волга-Днепр» Алексея Исайкина.

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