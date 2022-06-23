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Великобритания объявила о введении новых санкций против России

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Фото: Global Look Press/dpa/Waltraud Grubitzsch
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Великобритания объявила о введении новых антироссийских санкций. Об этом 23 июня сообщили на сайте британского правительства.

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Дополнительные рестрикции включают в себя запрет на экспорт и поставку относящихся к химическому и биологическому оружию товаров и технологий, а также банкнот фунтов стерлингов.

Кроме того, новые санкции включают дополнительные меры против товаров и технологий, касающиеся нефтепереработки. Еще они предусматривают запрет на импорт товаров, проносящих доход РФ, а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы и брокерские услуги.

Помимо этого, Британия запретила экспорт в Россию авиатоплива и топливных добавок. Также она расширила пакет санкций в сфере товаров и технологий, связанных с морскими перевозками.

Ранее, 21 июня, глава министерства иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания будет вводить новые санкции в отношении РФ до тех пор, пока с Украины не будут выведены все российские войска. Она также подчеркнула, что Великобритания продолжит поставлять Украине оружие.

16 июня Великобритания внесла в санкционный список предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла за поддержку спецоперации по защите Донбасса. Также в список внесли уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главу совета директоров Группы «Волга-Днепр» Алексея Исайкина.

В апреле Соединенное Королевство ввела запрет на импорт железа и стали из России. Также страна запретила поставки продукции некоторых технологических отраслей.

В марте Великобритания запретила экспорт в Россию предметов роскоши, а также ввела новый, 35-процентный тариф на импорт основных видов российских товаров.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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