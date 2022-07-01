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Вильфанд рассказал о холодном начале июля в ряде регионов России

Вильфанд рассказал о холодном начале июля на Урале и в других регионах России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Холодное начало июля с температурой ниже нормы ожидает жителей Урала, Приволжского федерального округа и других регионов России. Об этом «Известиям» 1 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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«Восточнее, на Волге и Урале, погода холодная. Пока на европейской территории господствует мощный антициклон, по его периферии перемещаются холодные воздушные массы. За счет этого температура в этих регионах на четыре-восемь градусов ниже нормы. В Приволжском федеральном округе — в том числе в Башкортостане, Татарстане — температура не больше +15...+20 градусов», — уточнил метеоролог.

Кроме того, в Екатеринбурге и Челябинске также прогнозируется холодная для разгара лета погода с температурой около +17 градусов.

«Холодная погода затронет и Омскую область — в следующее воскресенье температура будет на 10–12 градусов ниже, чем в минувшее, когда было +32…+35», — отметил Вильфанд.

В то же время в ряде регионов в первых числах июля установится очень жаркая погода. Так, столбики термометров превысят отметку в +30 градусов на юге Красноярского края, в Иркутской области, Хакасии, Тыве, Амурской области, на юге Хабаровского края. Таким образом, температурный фон будет выше нормы на три-четыре градуса. В Якутии установится +25...+28 градусов — это по-настоящему жарко, подчеркнул синоптик.

Ранее в Москве в период с 25 по 27 июня действовал «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Так, воздух прогревался до +32,7 градуса.

О том, как легче пережить жаркую погоду и предупредить опасные осложнения зноя, россиянам рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Он посоветовал избегать активности и исключить переедание и алкоголь.

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