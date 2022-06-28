Врач посоветовал в жару избегать физической активности и пить квас

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что в жаркие дни следует избегать активности, пить небольшими порциями чистую воду, морс, квас и горячий чай, а также избегать переедания и не употреблять алкоголь.

В беседе с «РИА Новости» во вторник, 28 июня, специалист уточнил, что основным фактором риска в жару является перегрев, потому стоит осторожно относиться к ситуациям, которые могут его спровоцировать. Так, стоит избегать физической активности в слишком жаркие дни и часы, носить головной убор, а также свободную одежду из светлых натуральных тканей. Кроме того, важно соблюдать питьевой режим и постоянно пить чистую воду небольшими порциями.

«Хорошо утоляют жажду морс, квас и горячий чай. При наличии хронических заболеваний принимать лекарства, назначенные врачом, следить за параметрами давления», — отметил врач.

По его словам, в жару нужно открывать окна, использовать вентиляторы и кондиционеры для поддержания постоянной циркуляции воздуха в закрытых помещениях, сообщает телеканал «Звезда». Он уточнил, что оптимальной является температура в +20…+22 градуса. Также стоит принимать прохладный душ, избегать переедания и не употреблять алкоголь в жару, пишет НСН.

При плохом самочувствии — затрудненном дыхании, головокружении, слабости — следует принять меры для охлаждения. Врач рассказал, что нужно уйти в тень, выйти из душного помещения, выпить прохладной воды, обтереть водой лицо или умыться, смочить ткань и сделать компресс для головы. При возможности также можно принять холодный душ.

Врач подчеркнул, что если у человека наблюдаются симптомы теплового удара, то следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. К таким симптомам относятся: резкая слабость в мышцах, вплоть до онемения конечностей, общая заторможенность, повышение температуры тела до 40 градусов, сильное потоотделение. Также человек может задыхаться, сильно побледнеть или покраснеть, у него могут участиться дыхание, сердцебиение и пульс. Также к симптомам теплового удара относятся головная боль, головокружение, тошнота, туман в голове и потеря сознания, спазмы в ногах или желудке, мышечная боль.

До прибытия медиков следует перевести человека в тень или прохладное место, уложить на спину, голову и ноги нужно приподнять, подложив под них вещи. Также пострадавшего следует освободить от сдавливающей одежды, приложить к голове холодный компресс, смочить лицо холодной водой и обернуть мокрой тканью. Также необходимо напоить пациента большим количеством прохладной воды с добавлением сахара и соли (на кончике чайной ложки). Состояние должно стабилизироваться, отмечает Life.ru.

После перенесенного теплового удара врачи, как правило, рекомендуют постельный режим в течение нескольких дней, заключил специалист.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что 27 июня в Москве был самый жаркий день в году. Тогда воздух в районе Тушино прогрелся до 32,7 градуса, пишет «Федеральное агентство новостей».

Во вторник, 28 июня, в столице сохранится малооблачная жаркая погода. Воздух прогреется до 26–28 градусов. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду, отмечает «Москва 24».

26 июня москвичам рассказали о безопасных зонах отдыха для купания. Как отмечает телеканал «360», спастись от пришедшей в Москву жаркой погоды можно в 139 местах отдыха, из которых окунуться в водоем можно только в 13. Все они получили разрешение столичного управления Роспотребнадзора.

Так, искупаться можно в зоне отдыха «Левобережье», на востоке столицы для купания открыт Путяевский пруд № 1 и озеро Белое. На западе можно искупаться в Мещерском озере. На северо-западе работают пляжи «Серебряный бор — 2» и «Серебряный бор — 3».