В России намерены увеличить размер штрафа за непристегнутый ремень

Новые поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, касающиеся нарушений ПДД, предусматривают увеличение штрафа за непристегнутый ремень как у водителя, так и у пассажиров. Взыскание в случае одобрения законопроекта увеличится с 1 тыс. рублей до 5 тыс. С текстом документа 29 июня ознакомились «Известия».

Помимо этого штрафом в размере 5 тыс. рублей планируют наказывать родителей, которые без детского кресла возят ребенка в машине. Сейчас за это нарушение введен штраф в 3 тыс. рублей.

В документе также указано, что штраф за движение по автомагистрали транспортных средств, которые не могут ехать быстрее 40 км/ч, учебную езду по таким дорогам, а также за движение по магистрали на грузовике далее второго ряда может увеличиться с 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Уточняется, что за повторное превышение скорости на 40–60 км/ч выплачивается штраф в размере 2–5 тыс. рублей либо водителя лишают прав на срок четыре-шесть месяцев.

«Основные задачи подготовленных поправок — смягчить санкции за мелкие проступки и ужесточить наказание за нарушения, которые потенциально могут привести к тяжелым последствиям», — рассказал в беседе с «Известиями» автор законопроекта, депутат Николай Новичков.

Ранее, 27 мая, сообщалось, что штрафы за непристегнутый ремень безопасности или использование телефона будут выписаны с каждой камеры, которая зафиксирует нарушителя. Отмечалось, что неправильно пристегнутый ремень также рассматривается камерами и инспекторами как нарушение.

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