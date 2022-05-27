Неправильно пристегивающиеся водители стали получать штрафы

Штрафы за непристегнутый ремень безопасности или использование телефона будут выписаны с каждой камеры, которая зафиксирует нарушителя. Об этом заявили в пятницу, 27 мая, в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в беседе с Autonews.ru.

Также в ЦОДД отметили, что неправильно пристегнутый ремень также рассматривается камерами и инспекторами как нарушение.

Массовые жалобы от автомобилистов стали поступать на штрафы, которые приходят с дорожных камер за непристегнутый ремень безопасности. Хотя, по их словам, они были пристегнуты.

Водители рассказали, что за одну поездку можно получить сразу несколько штрафов. Так, например, одна девушка рассказала, что за четыре минуты она получила три штрафа за непристегнутый ремень. Как выяснилось позже, девушка в самом деле пристегивалась, только делала это неправильно: ремень она пропускает под левую руку, «чтобы не испытывать дискомфорт».

Другой пользователь соцсетей также сообщил, что его отец получил штрафы за непристегнутый ремень безопасности на 18 тыс. рублей в период с 8 по 11 мая. При этом он отметил, что отец всегда пристегивается, в ином случае «машина пищит». Позже он выяснил, что его отец также использует ремень нестандартно.

В ЦОДД объяснили, что пропущенный под левую руку ремень — это нарушение, автомобили оснащены трехточечным ремнем безопасности. Он состоит из поясной и плечевой лямок. ПДД предписывают быть пристегнутым ремнем безопасности, а не какой-либо его частью. Отмечается, что водитель должен понимать, что только правильное использование ремня убережет от серьезных травм при ДТП.

В Ассоциации производителей дорожных камер «Око» также заявили, что ремень должен располагаться вдоль груди, ближе к шее. Так как плечевая и грудная часть туловища принимает на себя основную силу удара. Нижняя часть ремня должна удерживать таз, а ни в коем случае не живот, поэтому ремень должен опоясывать бедра.

Кроме того, ремень необходимо натянуть и расположить его как можно ближе к телу. Именно в таком положении ремень выполнит свою главную функцию — снизит тяжесть последствий возможного ДТП.

29 марта руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский рассказал о том, почему важно пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле. Он отметил, что в 70% случаев ремень безопасности спасает от получения травм в ДТП. Причем при лобовом столкновение шансы выжить у пристегнутого водителя в 10 раз больше, чем у непристегнутого.

17 февраля Александр Шумский напомнил водителям о необходимости своевременно оплачивать штрафы за нарушения ПДД.