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Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве в начале июля

Вильфанд: в начале июля в Москве и Петербурге ожидается жара выше нормы на 4-6 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В начале июля в Москве и Санкт-Петербурге ожидается жаркая погода с превышением климатической нормы на 4–6 градусов. Об этом 30 июля «Известиям» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В европейской части страны — Центральном, Северо-Западном федеральных округах — погода будет достаточно жаркая. В Москве и Петербурге температура будет выше нормы на 4–6 градусов с той разницей, что в Питере 30-градусная жара с конца июля перейдет и на июль, а в Москве последние дни июля будут умеренно-теплыми на уровне 26 градусов, а в первых числах июля установится 30–31 градус», — рассказал эксперт.

При этом он отметил, что в ряде регионов температура, напротив, прогнозируется ниже нормы. Так, прохладная погода в начале июля ожидает жителей Урала, Приволжского федерального округа, Омской области.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что 27 июня в Москве был самый жаркий день в году. Так, воздух в районе Тушино в этот день прогрелся до 32,7 градуса.

28 июня главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал россиянам о том, как легче пережить жаркую погоду и обезопаситься от опасных осложнений зноя. По его словам, в жаркие дни следует избегать активности, пить небольшими порциями чистую воду, морс, квас и горячий чай, а также исключить переедание и алкоголь.

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