 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
В новом учебном году в вузах СК РФ будет отменен прием в магистратуру
Мир
Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы
Мир
США объявили о пакете дополнительной военной помощи для Украины на $820 млн
Мир
Глава МИД Финляндии заявил о новом железном занавесе между Россией и Западом
Мир
Более 30 стран выступили за исключение россиян из спортивных федераций
Мир
В Европе фиксируют новую волну заболеваемости COVID-19
Мир
Киев попросил Анкару задержать «перевозящий зерно под флагом РФ» сухогруз
Мир
ВСУ выпустили по ДНР 50 ракет из РСЗО «Град»
Мир
В ЛНР взяли под контроль северные окраины Лисичанска
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил об атаке ВСУ на поселок Теткино
Мир
В МИД РФ заявили о начатой НАТО новой гонке вооружений
/

Ходит Гамлет с пистолетом: Клавдий Иосифович против Жоржа Петровича

Самые заметные театральные премьеры июня
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Театральный сезон подошел к концу, однако первый месяц лета всё равно был богат на премьеры. Как и всегда, критик Влад Васюхин отобрал самые интересные специально для «Известий».

«Дядя Жорж»

Театр сатиры

Казалось бы, Чехов со всем его юмором, иронией и сарказмом — идеальный автор и для Театра сатиры, и для Сергея Газарова. Однако у известного режиссера, который возглавляет теперь некогда прославленную труппу, это первое обращение к наследию Антона Павловича, а на сцене самой «Сатиры» за 98 лет чеховские пьесы ставились лишь дважды: «Вишневый сад» при Плучеке и «Платонов» при Ширвиндте.

Ходит Гамлет_1
Федор Лавров в роли Егора Войницкого (Дядя Жорж), Юрий Васильев в роли Серебрякова, Александра Мареева в роли Елены Андреевны и Ангелина Стречина в роли Сони (справа налево) на пресс-показе спектакля «Дядя Жорж» в Московском академическом театре сатиры

Федор Лавров в роли Егора Войницкого (Дядя Жорж), Юрий Васильев в роли Серебрякова, Александра Мареева в роли Елены Андреевны и Ангелина Стречина в роли Сони (справа налево) на пресс-показе спектакля «Дядя Жорж» в Московском академическом театре сатиры

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

И вот — шумный, густонаселенный, аншлаговый «Дядя Жорж». Произведения с таким называнием в собрании чеховских сочинений вы не найдете. Его не то, чтобы придумали, но выудили из «Лешего». Егор, он же Жорж, Петрович Войницкий позднее станет Иваном, а комедию «Леший», которой сам драматург остался недоволен, он переделает в «Дядю Ваню». А Газаров соединил обе пьесы, чем доставил немало удовольствия завзятым театралам: вроде бы и до боли знакомые сцены из деревенской жизни, но есть новые персонажи (из малоизвестного «Лешего») и что там будет дальше?

Ходит Гамлет_3
Игорь Лагутин в роли Федора Ивановича, сына дяди Жоржа, на пресс-показе спектакля «Дядя Жорж» в Московском академическом театре сатиры

Игорь Лагутин в роли Федора Ивановича, сына дяди Жоржа, на пресс-показе спектакля «Дядя Жорж» в Московском академическом театре сатиры

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Балетов пачка: как выглядит «танцующая» выставка в Петербурге
45 лет, за которые Театр Бориса Эйфмана преодолел земное притяжение

Этой постановкой худрук продемонстрировал, что труппа, где и любимцы публики Юрий Васильев и Нина Корниенко, и новые звезды — Федор Лавров, Ангелина Стречина и Александра Мареева, в хорошей форме. Много эмоций, темперамента, крещендо. Очень летний спектакль!

«Гамлет in Moscow»

Театр на Бронной

Вы еще помните, что такое «лужковский стиль архитектуры»? Это когда эклектика — от ампира до хай-тека, китч, стеб и с башенками. Кажется, Константин Богомолов внедрил подобное ноу-хау в постройку спектаклей: он берет заезженный классический текст, оставляет от него скелет и, не ведая стыда, нашпиговывает чем угодно — шутки в духе КВН и капустника, советские песни, видео, танцы, пародии, собственные сочинения, цитаты, цитаты, цитаты... Главное — на злобу дня, в духе времени. Плюс немного ненормативной лексики. Такие спектакли имеют подзаголовок — «Всё, что осталось от (фамилия великого драматурга) после встречи с Богомоловым».

Ходит Гамлет_2
Актеры Александр Шумский и Александра Ребенок в сцене спектакля Константина Богомолова «Гамлет in Moscow» в театре на Бронной

Актеры Александр Шумский и Александра Ребенок в сцене спектакля Константина Богомолова «Гамлет in Moscow» в театре на Бронной

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Кабаки и бабы: на московских сценах косили во фраках и плясали в исподнем
Самые заметные театральные премьеры мая

В июне встречу с худруком Театра на Бронной пережил Вильям наш Шекспир. Константин Юрьевич при поддержке фестиваля искусств «Черешневый лес» перенес действие «Гамлета» в современную Москву. Из принца датского сделал Гамлета Гамлетовича Гамлетмана, представителя золотой столичной молодежи, обучающегося на актера в Лондоне и говорящего с акцентом, Клавдий стал Клавдием Иосифовичем и женится на Гертруде в синагоге, а Офелия, Лаэрт и отец их Полоний превращены в таджиков. Лаэрт, доставщик пиццы, отправлен в космос. Ну и много иных преобразований для потехи — как злобно шипят не любящие «хедлайнера радикальной режиссуры» критикессы — гламурного быдла. Ну а вечный вопрос «Быть или не быть?» заменил другой — «Дать или не дать?»

«Местные»

МХТ им. А.П. Чехова

Новая (и самая маленькая) сцена главного театра страны в этом сезоне отличилась: все обсуждаемые мхатовские премьеры, экспериментальные и лабораторные работы состоялись именно на ней. А перед уходом в отпуск молодые актеры представили еще один знаковый спектакль: драму Александра Ремеза «Местные» поставил Михаил Милькис.

Ходит Гамлет_4
Спектакль «Местные» на сцене МХТ им. Чехова

Спектакль «Местные» на сцене МХТ им. Чехова

Фото: пресс-служба МХТ им. Чехова
Попасть на бабок: на московские сцены вывели комических старух и дочь Сталина
Самые заметные театральные премьеры апреля

Это советская «чернуха», написанная 20-летним автором без малого полвека назад. Действие происходит в начале осени, в колхозном бараке, где четыре студента юрфака, отпахав «на картошке», ждут грузовик, который должен забрать казенное барахло и отвезти их в город. Машина задерживается. Они не могут оставить имущество без присмотра. Приходится остаться на ночь. Все баранки съедены, вся бормотуха выпита, а песни из транзистора надоели. Нет, всё бы ничего, но мешает проблема: к ним грозились нагрянуть местные, разобраться... Но вместо деревенских отморозков к студентам попадает местная девушка Ира, которую студенты решают «наказать».

Что было дальше — обойдемся без спойлеров. Отметим вместо этого слаженную работу всего ансамбля. Вчерашние выпускники Школы-студии МХАТ Антон Лобан, Даниил Феофанов, Дмитрий Сумин, Глеб Дегтярев и Алена Митрошина сыграли, возможно, лучшие в их недолгой карьере роли. Ну или одни из лучших.

«Канарейка»

Театр Наций

Публика любит байопики. Спектакль про жизнь реальной четы Горбачевых для нее куда как интереснее, чем про вымышленного (и сто раз уже показанного и так и сяк) дядю Ваню. А потому на столичных сценах сейчас буквально «караваны историй». Для артиста играть документальную, биографическую пьесу — всегда вызов. Тем более когда речь идет о знаменитости. Сати Спиваковой можно поаплодировать хотя бы за отвагу, с которой она взялась за роль Марии Каллас.

Ходит Гамлет_5
Сати Спивакова в роли Марии Каллас в спектакле «Канарейка» на сцене Театра Наций

Сати Спивакова в роли Марии Каллас в спектакле «Канарейка» на сцене Театра Наций

Фото: пресс-служба Театра Наций
«Из Большого театра я не уходил»
Народный артист России Николай Цискаридзе — о завистниках, угрозах ученикам из-за рубежа, санкциях и ночных клубах Франции

Помимо чисто внешнего сходства со знаменитой греческой певицей Спивакова имеет и другой сильный козырь: она отлично знает мир, в котором живет ее героиня. Мир музыкантов и миллионеров. И при желании сочинила бы пьесу не менее убедительную и подробную, чем Мария Варденга. Наверное, это и хорошо, что по каким-то причинам Театр Наций не получил права на текст американца Терренса Макнелли, как это анонсировали. Его «Мастер-класс» в нынешнем сезоне поставили в Театре Вахтангова, и Каллас сыграла легендарная Людмила Максакова. В Театре Наций пошли на «импортозамещение» и были вольны напичкать пьесу про три последних дня Каллас и ее раздвоенное сознание чем душе угодно. С одной стороны, непосвященные узнали все ключевые моменты из жизни певицы, с другой, ближе к финалу зрелище скатилось к литературно-музыкальной композиции, на которых режиссер «Канарейки» Дмитрий Сердюк набил руку.

Может, и не стоило бы городить огород (это вовсе не камень в сторону прекрасной декорации Александра Боровского), а сделать моноспектакль из цикла «Наше всё...», который с успехом развивается здесь же, на Малой сцене Театра Наций.

«Пятиречие»

РАМТ

Вы заходите в маленький зал, где у стены на лавке с чемоданами и с сумками сидят и чего-то ждут пять человек. Обычные люди. Оказывается, это северные сказители. А ждут они, и уже не первый день, парохода с большой земли...

Ходит Гамлет_6
Антонина Писарева и Сергей Печенкин в ролях Сказителей с пяти рек Русского Севера на пресс-показе спектакля «Пятиречие» на сцене РАМТ

Антонина Писарева и Сергей Печенкин в ролях Сказителей с пяти рек Русского Севера на пресс-показе спектакля «Пятиречие» на сцене РАМТ

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Режиссер Сергей Тонышев взял основой фольклорный сборник «Пятиречие». В нем архангельские сказы и предания, записанные Ольгой Озаровской в конце 1920-х годов, истории про таинственный, суровый, обыденный и поэтичный мир. Пять разных речей. Северный Декамерон.

«Пятиречие» играют в Черной комнате, где минимум места, декораций и бутафории. Но зато есть запахи настоящего хлеба и ухи. Артисты — Алексей Гладков, Диана Морозова, Антонина Писарева, Сергей Печенкин и Юрий Григорьев — на расстоянии вытянутой руки, и на них и на мелодике северной речи сосредоточено всё внимание.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022