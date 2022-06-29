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FT допустила прекращение Британией поставок газа в континентальную Европу

Financial Times: при усугублении кризиса с топливом Великобритания может прекратить поставки газа в континентальную Европу
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Фото: Global Look Press/Dinendra Haria
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Власти Великобритании могут остановить поставки газа в континентальную Европу, если усугубится топливный кризис. Об этом 29 июня сообщила газета Financial Times.

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Согласно плану Соединенного Королевства, при угрозе полного прекращения поставки газа из РФ в Европу и при угрозе дефицита топлива на внутреннем рынке страны Лондон перекроет поставки по двустороннему интерконнектору. Этот подводный трубопровод пересекает Северное море и достигает Бельгии.

В то же время европейские газовые компании призвали Великобританию не прерывать сотрудничество с Евросоюзом и предупредили о негативных последствиях отключения страны от газопроводов.

«Я рекомендовал бы им рассмотреть вопрос о работе газопроводов», — приводит издание слова президента Европейской сети операторов газотранспортной системы Барта Яна Хуверса.

В конце мая издание The Times сообщало, что в Великобритании 6 млн домохозяйств могут остаться без электричества в том случае, если РФ перестанет поставлять газ в Евросоюз. Британский министр экономики, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг уточнил, что электричество может отключаться с начала 2023 года в утреннее и вечернее время на протяжении месяца и дольше. Автор статьи в газете предположил, что такое решение спровоцирует рост цен на энергоносители, а ВВП страны в ближайшие годы окажется ниже прогнозируемого.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. В государствах растут цены, а инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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