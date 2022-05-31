В Великобритании заявили об угрозе отключения электричества зимой

В Великобритании 6 млн домохозяйств могут остаться без электричества в том случае, если РФ перестанет поставлять газ в Евросоюз. Об этом 29 мая рассказало издание The Times.

«Говорят также, что официальные лица разработали еще более мрачную стратегию на случай, если Россия полностью перекроет газ в ЕС. Это предполагает, что отключения электроэнергии могут начаться в декабре и длиться три месяца, причем отключения будут как в будние, так и в выходные дни», — отметило издание.

Как подчеркнул британский министр экономики, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, электричество для 6 млн домовладений может отключаться с начала 2023 года в утреннее и вечернее время на протяжении месяца и дольше. The Times предрекло, что это спровоцирует рост цен на энергоносители, а ВВП в ближайшие годы будет ниже прогнозируемого.

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С 21 апреля по 31 мая действительна лицензия для осуществления британским правительством платежей за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям. В документе указывается, что лицо, производящее платежи в соответствии с этой лицензией, должно вести «точные, полные и читаемые записи на бумаге или в электронном виде в течение как минимум шести лет».

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