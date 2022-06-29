Поселок Волчеяровка перешел под полный контроль Народной милиции ЛНР

Военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага 29 июня сообщил, что поселок Волчеяровка в Луганской Народной Республике, расположенный недалеко от Лисичанска, перешел под полный контроль Народной милиции ЛНР.

Он также добавил, что штурмовые подразделения союзных сил заняли улицы Октябрьская и Героев Сталинграда в Лисичанске.

Ранее, 28 июня, Кулага сообщил, что российские военные Воздушно-десантных войск (ВДВ) зашли в Лисичанск. По его информации, в пригороде удалось ликвидировать крупный отряд сил специальных операций (ССО) Украины численностью до 200 человек. Выживших взяли в плен.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что на сегодняшний день освобождено 98% территории республики. При этом Лисичанск он назвал «последним форпостом украинских нацистов» в ЛНР.

В то же время посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что прошлой ночью несколько колонн военнослужащих ВСУ предприняли попытку выйти из Лисичанска, часть из них была уничтожена. По его словам, украинские боевики в Лисичанске понимают, что город им не удержать, поэтому пытаются уходить из него «тайными тропами», так как основные трассы перекрыты.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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