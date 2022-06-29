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Нарышкин рассказал о востребованности нелегальной разведки для России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сотрудники секретного управления «С» — нелегальной разведки — в современных условиях востребованы как никогда, заявил в день 100-летия со дня образования подразделения, 28 июня, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Сам поймешь, наверное: внешней разведке России исполнилось сто лет
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«В сложившейся обстановке многократно возрастает востребованность в специфических силах и средствах нелегальной разведки, надежность которых проверена многими годами работы в особых условиях. Нелегкая ратная вахта не прерывается ни на секунду, ведь никакая техника не заменит человека в таком архиважном деле, как разведдеятельность», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Нарышкин добавил, что столетний юбилей нелегальной разведки выпал на очень непростое для России время. По интересам государства наносятся точечные удары, дипломатов высылают из стран пребывания без видимых причин, организуются антироссийские кампании, перечислил он черты современности, почти не отличающиеся от ситуации 1920-х годов, когда страну пытались изолировать от остального мира.

«Она [нелегальная разведка] жива и будет жить до тех пор, пока существует институт государства, пока есть границы между странами, пока имеются государственные интересы и те силы, которые могут их нарушить. Это касается и ее работы с нелегальных позиций», — отметил глава СВР.

Нарышкин пояснил, что нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или иной страны. Он фактически проживает жизнь другого человека, следуя специально разработанной легенде.

1 июня в Москве открыли памятник разведчику-нелегалу, Герою Советского Союза Геворку Вартаняну. Монумент установили на территории школы № 2070: учебное заведение носит имя Вартаняна и находится недалеко от штаб-квартиры Службы внешней разведки России.

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