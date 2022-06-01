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В Москве открыли памятник разведчику-нелегалу Вартаняну

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников
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В Москве открыли памятник разведчику-нелегалу, Герою Советского Союза Геворку Вартаняну. Монумент установили на территории школы №2070: учебное заведение носит имя Геворка Вартаняна и находится недалеко от штаб-квартиры Службы внешней разведки России.

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Как отмечает сайт aif.ru, созданием монумента занимался скульптор Александр Головачев. Мастер изобразил разведчика в его знаменитой позе — с заложенными за спину руками и с «тонкой улыбкой интеллектуала на волевом лице».

Участие в торжественной церемонии открытия принял заместитель директора СВР Евгений Колесников, а также представители ветеранских организаций разведки, преподаватели и учащиеся школы, сообщает телеканал «Звезда».

Вместе с женой Вартанян долгое время работали за рубежом под видом граждан той или иной страны. Будучи потомственным разведчиком, Вартанян провел десятки успешных операций.

Он также был одним из участников операции по предотвращению покушения на Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта в Тегеране в 1943 году. Кроме того, Геворк Вартанян стал прототипом героя фильма «Тегеран-43».

В 1984 году Геворк Вартанян удостоился звания Героя Советского Союза. Скончался разведчик на 88-м году жизни в январе 2012 года.

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