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МИД подтвердил получение копии ноты Киева о введении визового режима с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерство иностранных дел РФ недавно получило копию ноты Киева о введении визового режима с Россией. Об этом «РИА Новости» в среду, 29 июня, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

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«Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов», — сказал Полищук.

В министерстве подчеркнули, что ответ на введение Украиной визового режима будет дан при учете национальных интересов России и гуманитарного аспекта.

Полищук пояснил, что Украина «планомерно ужесточала условия въезда» российских граждан на территорию страны. В 2014 году, например, был ограничен въезд для мужчин с крымской пропиской, а в 2015 году въезд для россиян сделали только по загранпаспорту. Позднее, в 2018 году, уже начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет и подтверждение наличия достаточного количества денежных средств.

При этом дипломат подчеркнул, что Россия всегда соблюдала и продолжает соблюдать соглашения о безвизовых и трансграничных поездках.

«Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие», — заявил Полищук.

17 июня стало известно, что кабинет министров Украины одобрил введение визового режима для граждан РФ с 1 июля. Позднее это решение одобрило правительство страны.

Как заявил в тот же день замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, введение Украиной визового режима с Россией обрубит связи между двумя странами. Он отметил, что своим решением Киев показал враждебное отношение к соотечественникам, приезжающим в Россию на заработки.

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