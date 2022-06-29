Крымский Верховный суд начал рассмотрение дела о геноциде в годы оккупации

Рассмотрение по существу дела о геноциде советского народа в годы оккупации полуострова Крым в ходе Великой Отечественной войны началось в Верховном суде Крыма 27 июня. Поводом стали рассекреченные архивные документы.

«В преддверии рассмотрения в Верховном суде Республики Крым дела о признании геноцидом массовых убийств нацистами в 1941–1945 годах жителей Крыма УФСБ передан в Государственный комитет по делам архивов Республики Крым самый большой и наиболее информативный комплекс копий архивных материалов. Они иллюстрируют факты репрессивной политики нацистов, направленной на уничтожение мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Крымского полуострова», — рассказала представитель ведомства.

Как следует из сообщения на сайте Верховного суда, 27 июня состоялось первое заседание по существу гражданского дела по заявлению прокурора республики в интересах неопределенного круга лиц — родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников.

Суд выслушал обвинения прокурора и мнения экспертов, которые свидетельствовали об устроенном немцами геноциде на территории Крыма. Одним из экспертов-историков была Оксана Шеремет. Она участвовала в слушании как специалист по Керченскому полуострову. Шеремет — коренная керчанка, изучает военную историю периода оккупации.

«Сегодняшний судебный процесс о признании геноцида советского народа — важный, я считаю, шаг, поскольку мы за столько лет так и не сказали свое веское слово, не показали все те ужасы, которые происходили на территории оккупированного Советского Союза в то время», — заявила специалист.

По словам Шеремет, суд намерен после экспертов заслушать свидетельства детей войны, ветеранов, тех, кто выжил в то время и дожил до наших дней. Она подчеркнула, что больше фактов о тех временах на территории Крыма открывается благодаря рассекречиванию архивных документов.

«Издевались, убивали, воровали, забирали все продукты. Бабушка говорила: «Что-то насушишь там, какие-то корочки, какие-то кусочки хлеба, чтобы партизанам отнести в леса, и это всё отбирали». Еды никакой не было. Голод был страшный», — рассказала одна из свидетелей по делу Ирина Андрюшина.

При оккупации Крыма нацисты убили порядка 80 тыс. мирных жителей и свыше 40 тыс. пленных солдат. Рядом с Симферополем находился лагерь смерти «Красный», среди узников которого были женщины и дети.

В ноябре 2021 года управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Республике Крым и городу Севастополю в рамках проекта «Без срока давности» рассекретило архивные документы о действиях командующего войсками вермахта генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке на полуострове в период с 1943 по 1944 год.

Проект «Без срока давности» направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР и на изучение нацистских преступлений на оккупированных территориях. В рамках инициативы исследуются архивные документы, проводятся полевые работы, просветительские акции и научные конференции.