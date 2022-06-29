ЕКА примет решение по проекту ExoMars с РФ до 15 июля

ЕКА примет решение по проекту ExoMars с РФ до 15 июля

2022-06-29 05:53:14

2022-06-29 05:53:14

2022-06-29 05:53:14

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