ЕКА примет решение по проекту ExoMars с РФ до 15 июля
Европейское космическое агентство даст окончательный ответ по проекту ExeMars 15 июля. Об этом сообщили в «Роскосмосе». Будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве с российской корпорацией. Старт второй части проекта запланирован на 2024 год. В случае отрицательного ответа РФ может провести миссию сама. Европейское агентство прекратило сотрудничество с Россией в марте этого года.
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