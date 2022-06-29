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Комиссию в СБП возместили около 70 тыс. малых предприятий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Программой возмещений комиссий за прием платежей через Систему быстрых платежей (СБП) с декабря 2021-го по май 2022 года воспользовались около 70 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом «Известиям» сообщили в Минэкономразвития.

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За это время банки уже запросили 274,5 млн рублей субсидии для возмещения затрат за использование СБП для 69 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.

Рост популярности СБП подтвердили «Известиям» в крупнейших банках, в том числе — в Росбанке, «Открытии», «Тинькофф», МКБ, ПСБ, Совкомбанке, банке Санкт-Петербург», «Русском Стандарте», крымском РНКБ.

«Альтернативные способы приема платежей, такие как СБП, набирают популярность у бизнеса, и этот тренд будет усиливаться. СБП — доступный для бизнеса способ приема безналичных платежей: в системе установлены низкие комиссии, а подключить оплату через нее можно даже без интеграции с банком и без специального оборудования — достаточно разместить QR-код. Также СБП позволяет принимать оплату онлайн: покупатель может совершить платеж в несколько кликов без использования банковской карты», — заявил руководитель «Тинькофф Кассы» Сергей Хромов.

Программа заканчивается 1 июля, однако ЦБ выступил за ее продление, отметив ее эффективность с точки зрения развития QR-кодов в СБП. По прогнозам экспертов, QR-платежи могут занять до половины рынка уже в 2022 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»

«Соблюдать компенсацию: комиссии в СБП возместили 69 тыс. малых предприятий»

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