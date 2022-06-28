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Клиенты банков смогут ограничить онлайн-операции для защиты от мошенников
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Клиенты банков смогут ограничить онлайн-операции для защиты от мошенников

Клиенты банков с 1 октября смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Клиенты банков с 1 октября смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает пресс-служба Центробанка.

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«С 1 октября клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной трансакции или лимит на определенный период времени. Такая возможность предусмотрена указанием Банка России, которое зарегистрировал Минюст России», — говорится в сообщении.

Также банки будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.

Как пояснил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, такая мера особенно актуальна для людей, наиболее подверженных влиянию кибермошенников, например для пожилых граждан.

14 июня ЦБ предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для противодействия мошенникам. Так, граждане смогут самостоятельно обезопасить себя от ситуации, когда на их имя оформляют кредит или заем. Для этого необходимо зафиксировать в своей кредитной истории специальный запрет, который позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан.

Регулятор направил законодательные предложения на межведомственное согласование.

19 мая Банк России выявил увеличение объема украденных у граждан денежных средств и рекордно низкий уровень их возврата за I квартал 2022 года. Так, в I квартале 2022 года россияне перевели мошенникам денежные средства 258 097 раз. При этом за аналогичный период в 2021 году было зафиксировано 237 737 подобных случаев.

16 мая сообщалось, что, по предварительным данным, в I квартале 2022 года Банк России инициировал блокировку примерно 90 тыс. мошеннических телефонных номеров.

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