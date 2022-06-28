Советники директоров школ по воспитанию появятся в 45 регионах России

Советники директоров по воспитанию должны появиться в следующем учебном году в школах в 45 российских регионах, а в 2023–2024 учебном году — в остальных. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин правительству и региональным властям.

«Обеспечить введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, предусмотрев обязательное введение такой должности начиная с 2022/23 учебного года в общеобразовательных организациях в 45 субъектах РФ, начиная с 2023/24 учебного года — в остальных субъектах РФ», — говорится в одном из пунктов списка поручений, опубликованного 26 июня на сайте Кремля.

В конце 2020 года министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что весной 2021 года в школах появятся новые должности — советники по воспитательной работе директоров школ. Он отметил, что это очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками по воспитательной части.

Кравцов напомнил, что по инициативе Путина были приняты поправки в закон «Об образовании», усиливающие воспитательную работу в школах.

С 1 марта 2021-го ставки советников-воспитателей появились в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Ставропольском крае и в Севастополе.

Как отмечала исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева, воспитатели должны говорить с детьми на их языке, в том числе о политике и митингах.