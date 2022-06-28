Суд отказал Райкину в иске по делу о защите деловой репутации
Останкинский суд Москвы во вторник, 28 июня, отказал в удовлетворении искового заявления художественного руководителя «Сатирикона» Константина Райкина к ректору Высшей школы сценических искусств Анатолию Полянкину о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом «Известиям» сообщил адвокат Полянкина Владимир Астафьев.
«Отказали в иске по всем пунктам», — заявила защита.
Райкин требовал признать публикацию Полянкина «Интервью ректора самому себе» порочащим материалом и удалить его в течение пяти дней с момента вступления судебного решения в силу. Также худрук требовал опубликовать опровержение, а за каждый день неисполнения обязательства взимать неустойку в размере 2 тыс. рублей.
12 апреля стало известно, что Полянкин упразднил должность художественного руководителя Высшей школы сценических искусств, которую занимал сам Райкин.
Как сообщил журнал «Театр», с решением не согласились представители студсовета учреждения.
Ранее ректор убрал из названия школы имя Райкина, а затем попытался приостановить учебный процесс, не согласовав решение с преподавателями, а также попечительским и студенческим советами. Однако 5 апреля суд запретил приостановку деятельности вуза.
Константин Райкин — народный артист России, лауреат двух Государственных премий РФ, художественный руководитель театра «Сатирикон».