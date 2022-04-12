Райкин объяснил причину увольнения с поста худрука Театральной школы

Народный артист России Константин Райкин 12 апреля рассказал о причине своего увольнения с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина).

По его словам, ректор учреждения Анатолий Полянкин упразднил эту должность.

«Он [Полянкин] убрал должность художественного руководителя, каким я являлся. Я говорю об этом с улыбкой, потому что я к этой ситуации был готов. Я, конечно, надеюсь на лучшее, потому что я работаю с юристами. <…> Надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему. Такая у меня формула жизни», — сказал Райкин в видеообращении в Telegram-канале театра «Сатирикон».

Полянкин подписал соответствующий указ ранее во вторник. Как сообщил журнал «Театр», с решением не согласились представители студсовета учреждения.

Ранее ректор убрал из названия школы имя Райкина, а затем попытался приостановить учебный процесс, не согласовав решение с преподавателями, а также попечительским и студенческим советами. Однако 5 апреля суд запретил приостановку деятельности вуза.

Константин Райкин — народный артист России, лауреат двух Государственных премий РФ, художественный руководитель театра «Сатирикон».