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Константина Райкина уволили из Театральной школы его имени

Константина Райкина уволили с поста худрука Театральной школы Константина Райкина
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Профессора, народного артиста РФ Константина Райкина уволили из Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина), где он занимал пост художественного руководителя. Соответствующий указ 12 апреля подписал ректор учреждения Анатолий Полянкин, сообщает журнал «Театр».

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С решением не согласились представители студсовета учреждения.

«С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остается без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин. Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов. Мы призываем Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения», — говорится в обращении.

Подчеркивается, что ранее ректор убрал из названия школы имя Райкина, а затем попытался приостановить учебный процесс, не согласовав решение с преподавателями, а также попечительским и студенческим советами. Однако 5 апреля суд запретил приостановку деятельности вуза.

Константин Райкин — народный артист России, лауреат двух Государственных премий РФ, художественный руководитель театра «Сатирикон».

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