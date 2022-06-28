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Лавров: ТЦ в Кременчуге загорелся после удара по ангару с оружием из США и Европы

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Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в украинском городе Кременчуг загорелся неработающий торговый центр после ударов Вооруженными силами РФ по ангарам с поставленным из США оружием.

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«Вчера (27 июня. — Ред.) все СМИ на Западе взорвались роликами из Кременчуга, где они показали кадры горящего торгового центра, обвинив российских военных в том, что они бомбят гражданскую инфраструктуру. <…> Бомбили ангар, куда прибыло американское и европейское оружие и боеприпасы. И в результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр», — пояснил министр.

Кроме того, министр иностранных дел сказал, что чем дольше со стороны Запада будет поставляться вооружение Украине, тем продолжительнее окажется конфликт.

«Нам представляется подобная линия, которую Запад занял, абсолютно контрпродуктивной и вредной. Чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится этот конфликт», — сказал Лавров.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что, согласно комментарию Минобороны России по ситуации в Кременчуге, полностью отвергается украинская версия. Он отметил, что российским оборонным ведомством были даны «абсолютно исчерпывающие объяснения того, что произошло, по какому объекту наносился удар».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что в Кременчуге российские военные якобы «ударили ракетами по торговому центру, где было более тысячи гражданских». В тот же день первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, что ситуация с пожаром в ТЦ напоминает украинскую провокацию в Буче.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. О ее начале российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это важно для обеспечения безопасности России и ее народа. Кроме того, власти РФ отмечали, что удары ведутся лишь по военной инфраструктуре.

Ситуация в Луганской и Донецкой народных республиках обострилась в середине февраля на фоне обстрелов со стороны Украины. Власти страны с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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