Сбой в системе регистрации «Уральских авиалиний» не связан с Amadeus

Сбой в системе регистрации пассажиров «Уральских авиалиний» во вторник, 28 июня, оказался не связан с европейской системой регистрации Amadeus, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Ранее в этот же день перевозчик утверждал, что технический сбой произошел именно в этой системе. В результате неполадок в аэропорту Домодедово образовались огромные очереди. Позже в воздушной гавани «Известиям» заявили, что вернулись к работе в штатном режиме.

«Обнаружена причина технического сбоя в работе системы регистрации: сбой в работе не был связан с Amadeus, а с неполадками одного из каналов связи», — уточнили в «Уральских авиалиниях».

Также перевозчик рассказал, что сбой уже устранили и регистрация возвращается в Amadeus — на время сбоя аэропорт Домодедово предоставлял авиакомпании резервную систему регистрации «Астра».

«Известия» направили запрос в Amadeus.

Как сообщали «Известия» в начале апреля, «Уральские авиалинии» в этому году запланировали смену основной системы бронирования пассажиров — с испанской Amadeus на российскую Leonardo, разработанную «Сиреной-Трэвел» (аффилирована с госкорпорацией «Ростех»). Представитель авиакомпании сообщала, что миграция будет осуществлена в сроки, утвержденные постановлением правительства № 955, то есть до 30 октября 2022 года.