В Домодедово произошел коллапс из-за сбоя на стойке «Уральских авиалиний»

В московском аэропорту Домодедово во вторник, 28 июня, образовались огромные очереди из-за сбоя на стойке регистрации «Уральских авиалиний».

В авиакомпании заявили «Известиям», что неполадки произошли в европейской системе регистрации Amadeus, в результате чего сотрудники были вынуждены воспользоваться резервной системой «Астра».

«В настоящий момент регистрация пассажиров из аэропортов Москвы идет в штатном режиме», — добавили там.

В Домодедово «Известиям» также заявили, что на данный момент аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

«Мы предоставили авиакомпании, столкнувшейся с техническим сбоем в системе регистрации, аэропортовую систему, которая используется для большинства рейсов в Домодедово. На данный момент регистрация пассажиров возобновлена», — добавили там.

В августе прошлого года «Известия» писали, что за лето «Уральские авиалинии» отложили более чем на 30 минут свыше 15 тыс. вылетов.