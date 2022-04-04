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Авиакомпании перейдут на российскую систему бронирования

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Российские авиакомпании готовятся перейти на отечественную систему бронирования авиабилетов Leonardo, разработанную «Сирена-Трэвел» (аффилирована с госкорпорацией «Ростех»). В «Аэрофлоте» и «Победе» уже начаты необходимые закупочные процедуры, сказал источник, близкий к группе.

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«Россия» партнерствует с «Сиреной» уже несколько лет и хранит в их системе свои чартерные рейсы.

«Исходя из текущей ситуации в отрасли с группой «Аэрофлот», определены сроки перехода — в текущем году. При этом ряд функций, связанных с вхождением компаний в международные альянсы, сейчас утратил свое коммерческое значение из-за практически полного отсутствия международных рейсов, что позволит отложить работу по этому функционалу на поздние сроки, если такая необходимость возникнет», — сообщил один из собеседников «Известий».

С другими российскими авиакомпаниями также идет предконтрактная работа, добавил он.

В пресс-службе «Аэрофлота» отказались от комментариев, в «Победе» и S7 их не предоставили к моменту публикации.

Представитель «Уральских авиалиний» подтвердил, что компания приняла решение перейти на систему Leonardo (сейчас использует испанскую Amadeus).

«Но договор пока не подписан, находимся в процессе согласования», — сообщила представитель перевозчика Вера Гасникова.

По ее словам, переход будет осуществлен в сроки, утвержденные постановлением правительства №955, то есть до 30 октября 2022 года.

В пресс-службе Amadeus сообщили «Известиям», что продолжают работать с российскими клиентами «при условии, что это соответствует действующим правилам, включая санкции».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Рейс в кейс: авиакомпании перейдут на российскую систему бронирования

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