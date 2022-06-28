Экс-президента Киргизии Атамбаева признали невиновным в организации беспорядков

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признан невиновным в организации массовых беспорядков в 2020 году.

Как сообщил 28 июня портал 24.kg, суд признал невиновными и других обвиняемых по данному делу. Прокуроры просили заключить всех обвиняемых под стражу на разные сроки, однако они были оправданы за отсутствием состава преступления.

Отмечается, что бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова, который проходил по этому уголовному делу, отпустили из-под стражи прямо в зале суда.

Во вторник в Первомайском районном суде Бишкека началось разбирательство по уголовному делу экс-президента. До начала заседания адвокат Атамбаева заявил ходатайство о том, чтобы удалить из зала суда своего подзащитного, объяснив это плохим состоянием здоровья экс-президента Киргизии.

Однако прокурор заявил о необходимости присутствия политика в суде. После этого Атамбаев стал пинать перегородку помещения для подсудимых. Тогда его вывели из зала суда за нарушение порядка.

В октябре 2020 года в Бишкеке начались массовые беспорядки с участием недовольных результатами подсчета голосов на парламентских выборах. В одном из митингов на центральной площади города принял участие и Атамбаев. Однако он сбежал с акции протеста, поскольку неизвестный выстрелил в его сторону несколько раз. Личность стрелявшего до сих пор не установлена.

В результате массовых волнений в тот гож со своих постов были смещены президент республики Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев и спикер парламента Дастанбек Джумабеков.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Его задержали 8 августа 2019 года после штурма резиденции в селе Кой-Тош. В июне 2020 года суд приговорил его к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы.

В ноябре того же года Верховный суд Киргизии отменил решения судов низшей инстанций и направил дело на новое рассмотрение.