Экс-президента Киргизии Атамбаева удалили из зала суда за грубость

Судья Первомайского района Бишкека за грубое поведение удалил из зала заседания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом 28 июня сообщил портал 24.kg.

До начала заседания адвокат Замир Жоошев заявил ходатайство о том, чтобы удалить из зала суда Атамбаева, объяснив это плохим состоянием здоровья подзащитного. Прокурор заявил о необходимости присутствия политика в суде.

После этого Атамбаев стал пинать перегородку помещения для подсудимых. Его вывели из зала суда за нарушение порядка.

Суд рассматривал дело о беспорядках в столице республики в октябре 2020 года. Кроме экс-главы государства обвиняемыми по данному делу проходят еще несколько человек, включая бывшего руководителя президентской администрации Фарида Ниязова и экс-главу МВД Курмана Асанова.

В октябре 2020 года в столице Киргизии начались массовые беспорядки с участием недовольных результатами подсчета голосов на парламентских выборах. В одном из митингов на центральной площади города принял участие и Атамбаев. Однако он сбежал с акции протеста, поскольку неизвестный выстрелил в его сторону несколько раз. Личность стрелявшего до сих пор не установлена.

В результате массовых волнений в октябре 2020 года со своих постов были смещены президент республики Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев и спикер парламента Дастанбек Джумабеков.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Его задержали 8 августа 2019 года после штурма резиденции в селе Кой-Тош. В июне 2020 года суд приговорил его к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы.

В ноябре того же года Верховный суд Киргизии отменил решения судов низшей инстанций и направил дело на новое рассмотрение.