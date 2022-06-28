Шольц заявил об убежденности G7, что России нельзя позволить победить на Украине

Страны «Большой семерки» (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, по-прежнему сходятся во мнении, что России нельзя позволить победить на Украине. Об этом 28 июня заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он также отметил, что страны G7 будут продолжать увеличивать экономическую и политическую цену спецоперации по защите Донбасса для президента РФ Владимира Путина.

Аналогичное заявление сделал и президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом канцлер ФРГ подчеркнул, что странам G7 нужно держаться вместе в долгосрочной перспективе.

Кроме того, Шольц сказал, что государства G7 будут решительно противодействовать нарративу Москвы о том, что российскую спецоперацию по защите Донбасса осуждает только Запад, в то время как остальной мир лишь наблюдает.

Он добавил, что события на Украине показали зависимость от российских энергоносителей, Запад будет ее снижать.

Ранее, 2 мая, помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Вашингтон сделает все для того, чтобы спецоперация по защите Донбасса обернулась для России стратегическим провалом. Она уточнила, что под провалом понимается достижение полного разгрома в военном, политическом и экономическом планах.

До этого, 25 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США «хотят видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, как она сделала», имея в виду события на Украине.

9 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт на Украине был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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