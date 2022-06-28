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Экс-президент Украины Кучма лишен звания почетного гражданина Севастополя

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Фото: TASS/ZUMA Wire/Sergii Kharchenko
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Депутаты Законодательного собрания Севастополя лишили звания почетного гражданина города второго президента Украины Леонида Кучму. Решение принято на очередной сессии городского парламента во вторник, 28 июня.

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Поддержали решение 16 депутатов, двое выступили против, еще двое воздержались.

Как сказал депутат заксобрания Севастополя Василий Пархоменко, обращаясь к членам парламента города, решение не носит сиюминутной позиции.

«Он долго представлял Украину на переговорном процессе по Минским соглашениям, и его, наверное, позиция была одной из причин того, что конфликт между участниками Минских соглашений перешел в горячую фазу», — пояснил политик.

Инициатором принятия постановления выступил Пархоменко.

В мае в Подмосковье задержали бывшего советника Кучмы Игоря Бакая. Он находился в федеральном розыске за мошенничество в крупном размере.

Уголовное дело на экс-советника президента Украины возбудили в 2018 году в Молдавии. Для его задержания молдавские правоохранители попросили помощи у МВД России.

Леонид Кучма в 1992–1993 годах работал вице-премьером Украины. Был президентом страны в 1994–2005 годах.

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