Экс-президент Украины Кучма лишен звания почетного гражданина Севастополя

Депутаты Законодательного собрания Севастополя лишили звания почетного гражданина города второго президента Украины Леонида Кучму. Решение принято на очередной сессии городского парламента во вторник, 28 июня.

Поддержали решение 16 депутатов, двое выступили против, еще двое воздержались.

Как сказал депутат заксобрания Севастополя Василий Пархоменко, обращаясь к членам парламента города, решение не носит сиюминутной позиции.

«Он долго представлял Украину на переговорном процессе по Минским соглашениям, и его, наверное, позиция была одной из причин того, что конфликт между участниками Минских соглашений перешел в горячую фазу», — пояснил политик.

Инициатором принятия постановления выступил Пархоменко.

В мае в Подмосковье задержали бывшего советника Кучмы Игоря Бакая. Он находился в федеральном розыске за мошенничество в крупном размере.

Уголовное дело на экс-советника президента Украины возбудили в 2018 году в Молдавии. Для его задержания молдавские правоохранители попросили помощи у МВД России.

Леонид Кучма в 1992–1993 годах работал вице-премьером Украины. Был президентом страны в 1994–2005 годах.