Бывшего советника экс-президента Украины Кучмы задержали в РФ

Бывшего советника второго президента Украины Леонида Кучмы Игоря Бакая задержали в Подмосковье. Он находился в федеральном розыске за мошенничество в крупном размере. Об этом в субботу, 14 мая, сообщает «Комсомольская правда».

Автомобиль экс-советника остановили для проверки документов сотрудники ДПС на шестом километре Красногорского шоссе. В ходе нее выяснилось, что водитель находится в федеральном розыске. Бакая арестовали.

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