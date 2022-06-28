Продукция Cisco и IBM перестанет работать в России

Американские корпорации Cisco и IBM не будут продлевать лицензии своего оборудования на территории России, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что указанные лицензии необходимы для активации нового оборудования, продолжения работы на текущих устройствах, а также для проведения технического обслуживания.

Если лицензии вышеуказанных компаний не будут продлены, то техника брендов на территории России перестанет функционировать. В первую очередь это затронет сетевое оборудование, произведенное Cisco и системы хранения информации, функционирующие под управлением процессоров на архитектуре IBM Power.

Издание добавило, что средний срок приобретаемых лицензий в России составляет один год. Только в редких случаях корпорации приобретают лицензии на срок в два-три года.

Отмечается, что у компаний на территории России остается несколько выходов из сложившейся ситуации: покупка ключей активации в других странах и взлом оборудования. Однако каждый из этих вариантов имеет свои подводные камни.

Если российская компания попытается активировать «серый» ключ, то американские корпорации смогут аннулировать лицензию удаленно за нарушение географической привязки. Попытка же взломать оборудование угрожает полной потерей работоспособности техники, отсутствием регулярных обновлений и, как следствие, проблем в сфере кибербезопасности.

Ранее 23 июня президент компании Microsoft Брэд Смит рассказал о планах продолжить сокращать свой российский бизнес до тех пор, пока от него «совсем ничего не останется».

Кроме того, американский производитель бытовой техники Whirlpool EMEA S.p.A. подписал контракт о продаже своих активов на территории России в пользу турецкой компании Arcelik.

С середины февраля текущего ряд иностранных компаний покинул российский рынок или приостановил сотрудничество на фоне спецоперации по защите Донбасса и санкций со стороны западных стран. Часть брендов приняла решение не покидать страну, однако объявило о намерении передать или продать свои активы в России.