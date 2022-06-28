Реклама
Прямой эфир
Общество
СКР возбудил два дела в отношении украинских военных из-за обстрелов Донбасса
Общество
Юрия Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище
Мир
Правительство Грузии ввело годовой запрет на экспорт некоторых зерновых
Политика
Дума поддержала создание реестра сведений о причастных к экстремистской организации лицах
Мир
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Эстонию
Интернет
Продукция Cisco и IBM перестанет работать в России
Мир
Байден досрочно покинул саммит G7 из-за плохой погоды
Мир
В Латвии призвали не допускать дипломатической победы РФ в вопросе транзита
Недвижимость
Турция стала лидером среди стран по спросу на жилье у богатых россиян
Политика
Песков заявил об отсутствии подвижек с транзитом в Калининград
Недвижимость
В России намерены решить проблему «черных риелторов»
Сюжет:

Продукция Cisco и IBM перестанет работать в России

0
Фото: Global Look Press/Thiago Prudencio
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские корпорации Cisco и IBM не будут продлевать лицензии своего оборудования на территории России, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Равноценный обмен: как перейти на российский софт
Половина пользователей довольна качеством отечественного программного обеспечения

Сообщается, что указанные лицензии необходимы для активации нового оборудования, продолжения работы на текущих устройствах, а также для проведения технического обслуживания.

Если лицензии вышеуказанных компаний не будут продлены, то техника брендов на территории России перестанет функционировать. В первую очередь это затронет сетевое оборудование, произведенное Cisco и системы хранения информации, функционирующие под управлением процессоров на архитектуре IBM Power.

Издание добавило, что средний срок приобретаемых лицензий в России составляет один год. Только в редких случаях корпорации приобретают лицензии на срок в два-три года.

Отмечается, что у компаний на территории России остается несколько выходов из сложившейся ситуации: покупка ключей активации в других странах и взлом оборудования. Однако каждый из этих вариантов имеет свои подводные камни.

Если российская компания попытается активировать «серый» ключ, то американские корпорации смогут аннулировать лицензию удаленно за нарушение географической привязки. Попытка же взломать оборудование угрожает полной потерей работоспособности техники, отсутствием регулярных обновлений и, как следствие, проблем в сфере кибербезопасности.

Ранее 23 июня президент компании Microsoft Брэд Смит рассказал о планах продолжить сокращать свой российский бизнес до тех пор, пока от него «совсем ничего не останется».

Кроме того, американский производитель бытовой техники Whirlpool EMEA S.p.A. подписал контракт о продаже своих активов на территории России в пользу турецкой компании Arcelik.

С середины февраля текущего ряд иностранных компаний покинул российский рынок или приостановил сотрудничество на фоне спецоперации по защите Донбасса и санкций со стороны западных стран. Часть брендов приняла решение не покидать страну, однако объявило о намерении передать или продать свои активы в России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022