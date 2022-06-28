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Врач предупредил об опасности окрошки для некоторых категорий людей

Гастроэнтеролог Зиннатуллин рассказал, кому нельзя есть окрошку
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, что освежающий летний суп «Окрошка» в ряде случаев может навредить здоровью.

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В беседе с радио Sputnik во вторник, 28 июня, врач уточнил, кому противопоказано есть это блюдо.

По мнению диетологов, окрошка является легким супом, богатым клетчаткой, минеральными веществами и витаминами. Между тем грубые пищевые волокна, входящие в состав ингредиентов, могут раздражать слизистую и вызывать повышенное газообразование, пишет НСН.

В этой связи врач не советует есть этот суп людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, отмечает Life.ru.

По словам Зиннатуллина, грубая клетчатка, содержащаяся в сырых овощах, может вызывать раздражение слизистой и приводить к появлению болевых ощущений.

«Поэтому, если у человека хронический гастрит, колит, язва, то в период обострения врачи не рекомендуют употреблять окрошку», — цитирует врача RT.

Кроме того, сырые овощи могут вызвать повышенное газообразование, объяснил врач.

Нежелательное воздействие на организм человека с нарушениями в работе ЖКТ могут также оказывать напитки, которыми заправляют окрошку. Таким пациентам не стоит употреблять квас, однако и к кефиру стоит относиться с осторожностью: он повышает кислотность желудочного сока, отмечает телеканал «Звезда».

«С кефиром нужно быть очень осторожными тем пациентам, которые страдают хроническим гастритом, язвенной болезнью и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью», — объяснил медик.

Гастроэнтеролог отметил, что кефир может спровоцировать диарею у человека с лактазной недостаточностью, сообщает телеканал «360».

В мае диетолог Марина Хоркавая назвала самый полезный диетический рецепт окрошки. По словам врача, калорийность традиционной окрошки не очень высокая.

«Все зависит от ингредиентов, конечно, но, если мы берем картофель, огурцы, редис, яйца, мясные изделия, зелень и квас, то на 100 г получится 60 ккал. С жирной колбасой будет выше, но если вы любите блюдо с кефиром, то все будет зависеть от жирности кисломолочного продукта», — указала Хоркавая.

Как отметила диетолог, окрошка на кефире содержит много кальция и витамины группы В, которые необходимы для хорошего состояния кожи, волос и нервной системы.

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