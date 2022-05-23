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Диетолог назвала самый полезный диетический рецепт окрошки

Диетолог Хоркавая сообщила, что окрошку на квасе не следует есть худеющим
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Фото: Global Look press/Komsomolskaya Pravda
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Употребление окрошки на квасе стимулирует метаболизм и стабилизирует сердечную деятельность, однако блюдо может быть вредным для худеющих. Об этом 23 мая рассказала диетолог Марина Хоркавая.

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«Окрошка на квасе стимулирует метаболизм, стабилизирует сердечную деятельность, а дрожжи могут помочь в предупреждении образования гнойников. Квас вместе с картофелем повышают аппетит, поэтому тем, кто худеет, стоит избегать окрошку», — предупредила она в беседе с «Известиями».

Вместе с тем врач подчеркнула, что это блюдо следует употреблять с осторожностью людям с проблемами в работе желудочно-кишечного тракта, в первую очередь тем, кто страдает от язвы и высокой секреции желудка.

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При этом, по словам врача, калорийность традиционной окрошки не очень высокая.

«Всё зависит от ингредиентов, конечно, но, если мы берем картофель, огурцы, редис, яйца, мясные изделия, зелень и квас, то на 100 г получится 60 ккал. С жирной колбасой будет выше, но, если вы любите блюдо с кефиром, то всё будет зависеть от жирности кисломолочного продукта», — указала Хоркавая.

Как отметила диетолог, окрошка на кефире содержит много кальция и витамины группы В, которые необходимы для хорошего состояния кожи, волос и нервной системы. Кроме того, она нормализует усвояемость пищи и нормализации обмена веществ.

20 мая врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала о полезных ежедневных ритуалах для похудения. Так, в первую очередь специалист обратила внимание на контрастный душ или холодное обливание. По ее словам, смена температур способствует повышению уровня выработки гормонов, улучшает настроение и тонизирует организм. Благодаря этому у человека снижается аппетит, поэтому он не переедает.

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