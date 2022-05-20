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Врач назвала полезные ежедневные ритуалы для похудения

Врач Тихомирова рассказала, какие ежедневные ритуалы помогут похудеть
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Фото: Global Look Press/Ralf-Udo Thiele
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Выполнение ежедневных ритуалов для похудения поможет повысить мотивацию в процессе изменения себя. О полезных привычках «Известиям» 20 мая рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

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Так, в первую очередь специалист обратила внимание на контрастный душ или холодное обливание. По ее словам, смена температур способствует повышению уровня выработки гормонов, улучшает настроение и тонизирует организм. Благодаря этому у человека снижается аппетит, поэтому он не переедает.

Не менее полезной привычкой для худеющих станет контроль количества выпиваемой жидкости.

«Норма жидкости при похудении — примерно 2 л в сутки, то есть 1 л на 30 кг массы тела. Воду пить в течение дня. Отличным ритуалом будет с утра натощак выпивать 1–2 стакана воды. 2 стакана воды натощак — ровно столько воды мы теряем за ночь с выдыхаемым воздухом», — утонила врач.

Она также порекомендовала составлять четкий план питания на следующий день. Так, накануне необходимо прописать рацион питания, который для удобства можно повесить на холодильник.

«Вечером, если есть возможность, принять расслабляющую ванну с любой морской солью, желательно, где содержится магний. Дело в том, что магний — это минерал, который прекрасно проникает через кожу и способствует нормализации нервной системы. А все худеющие люди иногда бывают недовольны тем, что им приходится есть меньше», — отметила Тихомирова.

Еще одним важным ежедневным ритуалом может стать любая физическая активность после ужина. Например, полезными будут ежедневные вечерние прогулки.

«Дело в том, что вечернее движение очень активно способствует лимфодвижению и уходу лишней отечности. Также небольшая физическая нагрузка на ночь способствует понижению уровня сахара и уровня инсулина и активно запускает жиросжигание», — пояснила врач.

Кроме того, отличным утренним ритуалом является взвешивание каждое утро натощак. По словам врача, когда человек регулярно видит уход веса, это его очень дисциплинирует и настраивает на положительный лад.

18 мая врач-диетолог Наталия Герасимова предупредила о ловушке, в которую могут попасть стремящиеся сбросить лишний вес при помощи спорта. По ее словам, те, кто активно занимается спортом и употребляет много калорий, рискуют при снижении физических нагрузок резко набрать вес. Врач порекомендовала желающим похудеть обогатить рацион медленными углеводами, которые помогут поддерживать уровень глюкозы в течение длительного времени.

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