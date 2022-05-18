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Диетолог предупредила худеющих о частой ошибке при занятиях спортом

Диетолог Герасимова предупредила о ловушке для тех, кто худеет при помощи спорта
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Врач-диетолог Наталия Герасимова 18 мая предупредила о ловушке, в которую могут попасть стремящиеся сбросить лишний вес при помощи спорта.

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«Сам спорт, если проходит в активном формате, создает ловушку: человек много занимается, употребляет много калорий и, если спорт уходит из жизни, то вес быстро набирается», — отметила она в беседе с «Известиями».

По ее словам, людям, которые регулярно занимаются спортом, рекомендуется обогатить рацион медленными углеводами. Такие продукты помогут поддерживать уровень глюкозы в течение длительного времени. Кроме того, подобный рацион позволит избежать падения уровня глюкозы, за которым следуют серьезные всплески аппетита, из-за чего страдают спортсмены.

«Из продуктов, содержащих медленные углеводы, стоит упомянуть крупы, бобовые — чечевицу, нут, горох, фасоль. Часа за два до тренировки желательно такое съесть. Необязательно есть только гречку с вареной курицей, можно съесть тушеную чечевицу», — посоветовала Герасимова.

Она также обратилась к гражданам, которые пренебрегают спортом, призвав их не забывать про общую физическую активность, например заниматься обычной ходьбой. Следить за своей активностью помогут специальные гаджеты, добавила врач.

30 апреля фитнес-тренер клуба «Атлетик» Александр Башакин рассказал «Известиям», что правильный рацион питания и базовые упражнения помогут равномерно сжечь лишние килограммы и привести тело в форму к лету. Так, чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо создать небольшой дефицит калорий, однако в этом вопросе важно проконсультироваться с врачом-диетологом. Кроме того, эксперт указал на важность полноценного сна, который должен составлять не менее восьми часов.

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