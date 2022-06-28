Реклама
Прямой эфир
Мир
МО сообщило о потерях в двух бригадах ВСУ от «дружественного огня»
Интернет
Видеосервис Twitch оштрафовали в РФ на 2 млн рублей за отказ локализовать данные
Экономика
Правительство поддержало отмену НДС при продаже судов лизинговыми компаниями
Общество
Срок вступления в силу дачной амнистии перенесен с 1 сентября на 1 июля
Мир
ВС РФ уничтожили более 100 украинских военных и наемников в районе Харькова
Мир
В ЛНР отследили использовавшуюся для атаки по Перевальску американскую РСЗО
Мир
Франция пообещала Киеву «значительное количество» бронетранспортеров
Экономика
Росавиация в июле выделит 1,3 млрд рублей закрытым аэропортам России
Общество
Суд оштрафовал UPS на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
Общество
Верховный суд разрешил не принимать нецензурные жалобы на следователей
Мир
Кравцов анонсировал адаптацию школьной программы для детей в Донбассе

Верховный суд разрешил не принимать нецензурные жалобы на следователей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд России 28 июня призвал нижестоящие суды не принимать жалобы на следователей и дознавателей в том случае, если в тексте жалобы будет содержаться нецензурная лексика. Соответствующие рекомендации есть в документе о внесении изменений в постановление Пленума ВС РФ от 10 февраля 2009 года.

Твоя оборона: защищать дом от незваных гостей разрешили по новым правилам
У жильцов стало больше причин, чтобы дать отпор злоумышленникам

«В тех случаях, когда жалоба не содержит необходимых сведений, что препятствует ее рассмотрению, либо в жалобе содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, она подлежит возвращению заявителю для устранения недостатков с указанием в постановлении причин принятия решения и разъяснением права вновь обратиться в суд», — указано в тексте документа.

Сообщается, что постановление было принято на заседании 28 июня.

Ранее 31 мая Верховный суд России расширил пределы допустимой самообороны в случае проникновения грабителей в дом. Согласно постановлению, теперь владельцам домов разрешается обороняться даже в случае, если злоумышленник не избивает жильцов и не угрожает им насилием.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022