Верховный суд разрешил не принимать нецензурные жалобы на следователей

Верховный суд России 28 июня призвал нижестоящие суды не принимать жалобы на следователей и дознавателей в том случае, если в тексте жалобы будет содержаться нецензурная лексика. Соответствующие рекомендации есть в документе о внесении изменений в постановление Пленума ВС РФ от 10 февраля 2009 года.

«В тех случаях, когда жалоба не содержит необходимых сведений, что препятствует ее рассмотрению, либо в жалобе содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, она подлежит возвращению заявителю для устранения недостатков с указанием в постановлении причин принятия решения и разъяснением права вновь обратиться в суд», — указано в тексте документа.

Сообщается, что постановление было принято на заседании 28 июня.

Ранее 31 мая Верховный суд России расширил пределы допустимой самообороны в случае проникновения грабителей в дом. Согласно постановлению, теперь владельцам домов разрешается обороняться даже в случае, если злоумышленник не избивает жильцов и не угрожает им насилием.